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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

В Харькове развернули 30 дополнительных мест для больных коронавирусом — Терехов

Терехов Харків

В Харькове 30 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом развернули в только что отремонтированном отделении 17-й больницы. Туда уже перевели пациентов, сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Новые места подготовили всего за неделю, как и было обещано. К каждой кровати подведен кислород, есть 10 аппаратов ИВЛ, идет работа относительно закупки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

17-та лікарня Харків

— Сюда уже перевели пациентов из других отделений больницы, которые переполнены. Будем и дальше делать все возможное ради здоровья харьковчан, — заверил Терехов.

По словам заведующего отделением Сергея Балашова, кроме ИВЛ, есть шесть настенных увлажнителей кислорода, а каждая кровать обеспечена аппаратом Боброва для респираторной терапии.

17-та лікарня Харків

— Эта аппаратура позволяет нам проводить респираторную терапию высокого уровня. Также в отделении есть аппарат ультразвуковой диагностики для проведения инвазивных манипуляций.

У нас есть возможность мониторить ситуации с пневмониями, а также с помощью ультразвука оценивать динамику лечения, — рассказал заведующий отделением.

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На прошлой неделе в 17-й городской клинической больнице Игорь Терехов открыл отделение на 60 мест для лечения больных, у которых коронавирусная инфекция вызвала хирургические патологии. В больнице также установили кислородную емкость, способную покрыть суточную потребность 160 пациентов.

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