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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

У Харкові розгорнули 30 додаткових місць для хворих на коронавірус – Терехов

Терехов Харків

У Харкові 30 додаткових місць для лікування хворих на коронавірус розгорнули в щойно відремонтованому відділенні 17-ї лікарні. Туди вже перевели пацієнтів, повідомив виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов.

Нові місця підготували лише за тиждень, як і було обіцяно. До кожного ліжка підведено кисень, є 10 апаратів ШВЛ, триває робота із закупівлі додаткових апаратів штучної вентиляції легенів.

17-та лікарня Харків

– Сюди вже перевели пацієнтів з інших відділень лікарні, які переповнені. Будемо й далі робити все можливе заради здоров’я харків’ян, – запевнив Терехов.

За словами завідувача відділенням Сергія Балашова, крім ШВЛ, є шість настінних зволожувачів кисню, а кожне ліжко забезпечене апаратом Боброва для респіраторної терапії.

17-та лікарня Харків

– Ця апаратура дає нам змогу проводити респіраторну терапію високого рівня. Також відділення має апарат ультразвукової діагностики для проведення інвазивних маніпуляцій.

Ми маємо можливість моніторити ситуацію з пневмоніями, а також за допомогою ультразвуку оцінювати динаміку лікування, – розповів завідувач відділенням.

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Минулого тижня в 17-й міській клінічній лікарні Ігор Терехов відкрив відділення на 60 місць для лікування хворих, у яких коронавірусна інфекція викликала хірургічні патології. У лікарні також встановили кисневу ємність, здатну покрити добову потребу 160 пацієнтів.

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