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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период

Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу без мобилизации в особый период.

Закон № 1357-ІХ Верховная Рада приняла еще 30 марта, он предусматривает усовершенствование требований по комплектованию ВСУ и других вооруженных формирований резервистами в особый период без объявления мобилизации.

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Это должно существенно повысить боеспособность армии и позволить оперативно доукомплектовать ее во время нарастающей военной агрессии.

Также закон вводит в Украине новый вид службы, который называется военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

То есть в особый период в армию будут призывать граждан, которые предварительно заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и причислены к нему.

Решение о призыве без мобилизации будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по заявлению Главнокомандующего ВСУ.

Призыв 2021

В 2021 году призыв срочников на военную службу пройдет весной — с апреля по июнь и осенью — с октября по декабрь.

Все, что нужно знать о количестве срочников и особенностях нынешнего призыва, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента

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