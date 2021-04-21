Зеленський підписав закон про призов резервістів в особливий період

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов резервістів на військову службу без мобілізації в особливий період.

Закон № 1357-ІХ Верховна Рада ухвалила ще 30 березня, він передбачає удосконалення вимог щодо комплектування ЗСУ та інших збройних формувань резервістами в особливий період без оголошення мобілізації.

Це має суттєво підвищити боєздатність армії та дасть змогу оперативно доукомплектувати її під час військової агресії, що наростає.

Також закон запроваджує в Україні новий вид служби, який має назву військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Тобто в особливий період до армії призиватимуть громадян, які попередньо уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та зараховані до нього.

Рішення про призов без мобілізації ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Призов 2021

У 2021 році призов строковиків на військову службу відбудеться навесні – з квітня до червня та восени – з жовтня до грудня.

Усе, що потрібно знати про кількість строковиків та особливості цьогорічного призову, читайте в матеріалі Фактів ICTV.