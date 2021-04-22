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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Дополнительных ограничений не планируем: Степанов о карантине на Пасху

карантин великдень

В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху 2021. Но празднование Светлого Христова Воскресения должно пройти с соблюдением всех правил безопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, даже несмотря на то, что Украина прошла пик пандемии и даже Киев после 30 апреля, вероятно, перейдет в желтую зону — расслабляться рано, чтобы после праздников опять не было вспышки заболевания.

— Призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими, — написал министр в Facebook.

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