В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху 2021. Но празднование Светлого Христова Воскресения должно пройти с соблюдением всех правил безопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, даже несмотря на то, что Украина прошла пик пандемии и даже Киев после 30 апреля, вероятно, перейдет в желтую зону — расслабляться рано, чтобы после праздников опять не было вспышки заболевания.