В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху 2021. Но празднование Светлого Христова Воскресения должно пройти с соблюдением всех правил безопасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, даже несмотря на то, что Украина прошла пик пандемии и даже Киев после 30 апреля, вероятно, перейдет в желтую зону — расслабляться рано, чтобы после праздников опять не было вспышки заболевания.
— Призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими, — написал министр в Facebook.