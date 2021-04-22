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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Додаткових обмежень не плануємо: Степанов про карантин на Великдень

карантин великдень

В Україні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень 2021. Але святкування Світлого Христового Воскресіння повинно пройти з дотриманням усіх правил безпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов. За його словами, навіть попри те, що Україна пройшла пік пандемії і навіть Київ після 30 квітня, ймовірно, перейде до жовтої зони – розслаблятися рано, щоб після свят знову не було спалаху захворювання.

– Закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами, – написав міністр у Facebook.

Карантин на Великдень у Києві

Напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Київ запровадить додаткові карантинні обмеження на Великдень.

За словами начальника ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, рішення про додаткові карантинні обмеження на Великдень у столиці ухвалять 23 квітня.

Наразі все ще тривають консультації з усіма конфесіями і церквами.

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