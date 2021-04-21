Откроют ли церкви на Пасху — КГГА готовит решение по карантину

Решение о введении дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Киеве примут 23 апреля.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

— Сегодня проводится диалог, консультация со всеми конфессиями, церквями. В настоящее время проводится разработка противоэпидемических мер со всеми церквями и решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций, — отметил Рубан.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 21 апреля в Киеве зафиксировано 965 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице заболело 187 196 человек.

От осложнений Covid-19 в сутки умерли 40 пациентов, преодолел коронавирусную болезнь — 641 человек.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения. Власти установили их до 16 апреля. Общественный транспорт перевозит только работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам. Общепит работает исключительно на вынос, а предприятия и компании должны были по возможности перевести работников на удаленную работу.

14 апреля в Киеве продлили жесткий карантин еще на две недели, то есть до 30 апреля.