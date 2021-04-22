В ходе Большой стройки стадион Металлург в Кривом Роге обновляют по стандартам УЕФА

В рамках президентской программы Большая стройка в Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона Металлург. Вместо аварийного спортивного объекта тут будет современная спортивная арена.

Об этом, как сообщает сайт Днепропетровской ОГА, заявил первый заместитель главы облгосадминистрации Владимир Орлов.

— Возрождаем спортивную славу Металлурга. Даем новые возможности для привлечения в город инвестиций. А это — развитие инфраструктуры, дополнительные поступления в местный бюджет, новые рабочие места, — отметил Владимир Орлов.

Над реконструкцией работают почти полторы сотни человек, башенные краны, тяжелая техника. По словам Орлова, три из четырех зрительских трибун стадиона строят с нуля.

Строители также возведут 4-этажку, в которой разместится конференц-зал, помещения для журналистов, комментаторские, VIP-зона, диспетчерская. Под трибунами разместят спортивные залы, раздевалки и тренерские. На стадионе также можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, различными видами борьбы.

Футбольное поле устелят живым газоном. Запланированы беговые дорожки и зона для прыжков с шестом. Освещение обеспечат мощные компактные прожекторы.

Установят два больших табло — 18 на 12 метров. По периметру — электронные турникеты. Позаботятся и о комфорте людей с инвалидностью. Для них предусмотрели пандусы и пониженное окошечко кассы. Каждый элемент проекта — по требованиям ФИФА и УЕФА.

После завершения реконструкции на газон Металлурга будут выходить звезды украинского и мирового футбола. На трибунах будут болеть более 19 тыс. зрителей.

Как отметил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, в рамках президентской программы развития инфраструктуры в 2021 году планируется продолжить ремонт и развитие социальных объектов: школы — 95, садики — 70, стадионы — 80, бассейны — 29, приемные отделения в больницах — 177 объектов.

На Черниговщине обновляют международную трассу М-01

В Черниговской области на дороге международного значения М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи проходят активные дорожно-ремонтные работы. Всего в 2021 году в рамках президентской программы Большая стройка планируется восстановить 37,64 км трассы М-01, соединяющей регион со столицей.

Дорожно-ремонтные работы были возобновлены в конце марта, в данный момент проходит восстановление двух участков: от села Калитянское до поворота на село Сокирин и от села Лемеши до села Копти.