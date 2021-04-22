Під час Великого будівництва стадіон Металург у Кривому розі оновлюють за стандартами УЄФА

У рамках президентської програми Велике будівництво у Кривому Розі триває реконструкція стадіону Металург. Замість аварійного спортивного об’єкта тут буде зведено сучасну спортивну арену.

Про це, як повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА, заявив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Орлов.

— Відроджуємо спортивну славу Металурга. Даємо нові можливості для залучення до міста інвестицій. А це – розвиток інфраструктури, додаткові надходження до місцевого бюджету, нові робочі місця, – зазначив Володимир Орлов.

Над реконструкцією працюють майже півтори сотні людей, баштові крани, важка техніка. За словами Орлова, три з чотирьох глядацьких трибун стадіону будують з нуля.

Будівельники також зведуть чотириповерхівку, в якій розмістяться конференц-зал, приміщення для журналістів, коментаторські, VIP-зону, диспетчерську. Під трибунами розмістять спортивні зали, роздягальні та тренерські. На стадіоні також можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, різними видами боротьби.

Футбольне поле вистелять живим газоном. Заплановані бігові доріжки та зона для стрибків із жердиною. Освітлення забезпечуватимуть потужні компактні прожектори.

Встановлять два великі табло – 18 на 12 метрів. По периметру – електронні турнікети. Подбають і про комфорт людей з інвалідністю. Для них передбачили пандуси та знижене віконечко каси. Кожен елемент проекту – за вимогами ФІФА та УЄФА.

Після завершення реконструкції на газон Металурга виходитимуть зірки українського та світового футболу. На трибунах вболіватимуть понад 19 тис. глядачів.

Як зазначив раніше заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, у рамках президентської програми розвитку інфраструктури у 2021 році планується продовжити ремонт та розбудову соціальних об’єктів: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення у лікарнях – 177 об’єктів.

На Чернігівщині оновлюють міжнародну трасу М-01

У Чернігівській області на дорозі міжнародного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі тривають активні дорожньо-ремонтні роботи. Загалом у 2021 році в рамках президентської програми Велике будівництво планується відновити 37,64 км траси М-01, що сполучає регіон зі столицею.

Дорожньо-ремонтні роботи поновилися наприкінці березня, наразі триває відновлення двох ділянок: від села Калитянське до повороту на село Сокирин і від села Лемеші до села Кіпті.