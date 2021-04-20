В Черниговской области на дороге международного значения М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи проходят активные дорожно-ремонтные работы.

Всего в 2021 году в рамках президентской программы Большая стройка планируется восстановить 37,64 км трассы М-01, соединяющей регион со столицей, сообщает Черниговская ОГА.

Дорожно-ремонтные работы были возобновлены в конце марта, в данный момент проходит восстановление двух участков: от села Калитянское до поворота на село Сокирин и от села Лемеши до села Копти.

Как сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, за три недели, прошедшие с начала работ, дорожники уже успели снять 132,5 тыс. квадратных метров старого асфальта, уложить в трех слоях в общей сложности 62 тыс. квадратных метров нового покрытия и установить водопропускную трубу на 91-м километре трассы.

— Международная трасса М-01 играет значительную роль в жизни каждого жителя области. Проект направлен на улучшение качества инфраструктуры. В данном случае — это новая дорога, обочины, безопасные переходы и освещение, — сказала Коваленко.

В 2021 году в пределах области трассу М-01 должны отремонтировать на участке, проходящем через шесть населенных пунктов Козелецкой и Коптевской территориальных громад: села Калитянское, Сыраи, Еркив, Гарбузин, Лемеши и Кипти.

Всего же, как отмечают в ОГА, в 2021 году в рамках программы президента Большая стройка в Черниговской области должно быть восстановлено 182 километра дорог государственного значения и 14 мостов.

Также в масштабах Украины в 2021 году будет построено и восстановлено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

Новые трассы под Киевом

В рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка на подъездах к Киеву начали возводить сразу три транспортных развязки.

Три развязки под Киевом обеспечат безопасное распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и создадут условия для безопасного движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.