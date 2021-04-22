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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

В районе ООС погиб украинский военнослужащий

В районе ООС погиб украинский военнослужащий

22 апреля в районе проведения ООС в Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Боец получил смертельные ранения в результате обстрела вооруженными формированиями РФ.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Имя и возраст погибшего военного пока не разглашаются.

Без ответа на провокации

20 апреля во время пресс-конференции глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские военные не могут стрелять в ответ на провокации боевиков.

Ситуация на Востоке пока остается напряженной, однако Украина прилагает все усилия, чтобы решить конфликт на политико-дипломатическом уровне.

Министр иностранных дел отметил, что с начала 2021 на Донбассе погибли уже более 30 военных.

Источник: ОТГ Север

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