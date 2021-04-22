В районе ООС погиб украинский военнослужащий

22 апреля в районе проведения ООС в Донбассе погиб украинский военнослужащий.
Боец получил смертельные ранения в результате обстрела вооруженными формированиями РФ.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Имя и возраст погибшего военного пока не разглашаются.
Без ответа на провокации
20 апреля во время пресс-конференции глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские военные не могут стрелять в ответ на провокации боевиков.
Ситуация на Востоке пока остается напряженной, однако Украина прилагает все усилия, чтобы решить конфликт на политико-дипломатическом уровне.
Министр иностранных дел отметил, что с начала 2021 на Донбассе погибли уже более 30 военных.
Источник: ОТГ Север