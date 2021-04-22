В районі ООС загинув український військовослужбовець

22 квітня в районі проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Боєць дістав смертельні поранення внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ім’я та вік загиблого військового наразі не розголошуються.

Без відповіді на провокації

20 квітня під час прес-конференції голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що українські військові не можуть стріляти у відповідь на провокації бойовиків.

Ситуація на Сході наразі залишається напруженою, однак Україна докладає всіх зусиль, щоб вирішити конфлікт на політично-дипломатичному рівні.

Міністр закордонних справ наголосив, що з початку 2021 року на Донбасі загинуло вже понад 30 військових.

Джерело: ОТУ Північ