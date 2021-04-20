Украинские военнослужащие, находящиеся на линии соприкосновения в Донбассе, не могут отвечать на обстрелы российских боевиков из-за запрета. Об этом во время пресс-конференции для иностранных СМИ 20 апреля сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, ситуация на Востоке Украины пока остается напряженной.

— Украинский военным приказано не реагировать на провокации. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их спровоцировать.

Министр иностранных дел отметил, что с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 военных. Подавляющее большинство смертей произошло в результате снайперских обстрелов. Кулеба отметил, что Украина прилагает все усилия, чтобы решить конфликт на политико-дипломатическом уровне.

Санкции ЕС против России

Накануне Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз ввести санкции против России. По мнению Кулебы, ограничения должны быть секторальными, ведь персональных мало.

Кроме того, глава МИД Украины предложил план, как предотвратить эскалацию РФ на Востоке Украины.