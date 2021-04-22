Василия Вирастюка признали официально избранным нардепом по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.

Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, за Вирастюка, который был кандидатом от партии Слуга народа, проголосовали 15 536 избирателей.

В то же время кандидата от политической силы За будущее Александра Шевченко поддержали 15 114 местных жителей.

Довыборы в Раду

28 марта в Ивано-Франковской области выбирали народного депутата. Подсчет голосов на участках длился неделю.

4 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что на выборах в 87-м избирательном округе победил кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк.

Но после этого сложились две ситуации. Голосования на отдельных избирательных участках суд признал недействительным, но в то же время оставил в силе решение о повторном подсчете голосов.

Поэтому ЦИК поручала окружной избирательной комиссии составить уточненный протокол с результатами голосования.