Василия Вирастюка признали официально избранным нардепом по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.
Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, за Вирастюка, который был кандидатом от партии Слуга народа, проголосовали 15 536 избирателей.
В то же время кандидата от политической силы За будущее Александра Шевченко поддержали 15 114 местных жителей.
Довыборы в Раду
28 марта в Ивано-Франковской области выбирали народного депутата. Подсчет голосов на участках длился неделю.
4 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что на выборах в 87-м избирательном округе победил кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк.
Но после этого сложились две ситуации. Голосования на отдельных избирательных участках суд признал недействительным, но в то же время оставил в силе решение о повторном подсчете голосов.
Поэтому ЦИК поручала окружной избирательной комиссии составить уточненный протокол с результатами голосования.