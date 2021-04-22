Василя Вірастюка визнали офіційно обраним нардепом за підсумками довиборів у Верховну Раду на окрузі № 87 в Івано-Франківській області. Про це повідомила Громадянська мережа Опора.

Відповідно до протоколу окружної виборчої комісії, за Вірастюка, який був кандидатом від партії Слуга народу, проголосували 15 536 виборців.

Водночас кандидата від політичної сили За майбутнє Олександра Шевченка підтримали 15 114 місцевих жителів.

Довибори в Раду

28 березня в Івано-Франківській області обирали народного депутата. Підрахунок голосів на дільницях тривав тиждень.

4 квітня Центральна виборча комісія оголосила, що на виборах на 87-му виборчому окрузі переміг кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк.

Але після цього склалися дві ситуації. Голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним, водночас залишив у силі рішення про повторний підрахунок голосів.

Тому ЦВК доручала окружній виборчій комісії скласти уточнений протокол з результатами голосування.