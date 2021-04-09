Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то шансы получить депутатские мандаты были бы у четырех партий.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, барьер в 5% может преодолеть Слуга народа, которую на выборах готовы поддержать 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

За партию Европейская солидарность свой голос могут отдать 14,6% украинцев. Еще 14,2% опрошенных готовы проголосовать за партию Оппозиционную платформу — За жизнь.

Четверку замыкает партия Батькивщина, которую на выборах готовы поддержать 12,9% респондентов. Остальные политсилы поддерживают меньше 5% опрошенных, что недостаточно для прохождения в парламент.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос 6-7 апреля, в рамках которого опросили 2,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Президентский рейтинг

На выборах президента почти 25% украинцев готовы поддержать действующего главу государства, поэтому Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг.

Еще 13,1% свой голос могут отдать лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко. Больше о том, за кого готовы голосовать украинцы — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Социологическая группа Рейтинг