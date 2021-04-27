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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Епифаний призвал людей из групп риска на Пасху не идти в церковь

Епіфаній

Представители религиозной общины призывают не посещать церковь на Пасху тех, кто находится в группе риска.

Об этом в эфире Свободы слова заявил митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний.

— Как церковь мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать храмы, потому что мы имеем возможность приобщиться к богослужениям онлайн, — заявил настоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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