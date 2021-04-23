В Минздраве Украины озвучили рекомендации по соблюдению карантина в Украине на период празднования Пасхи 2021.

Об этом на брифинге 23 апреля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Дополнительных карантинных ограничений в Украине на период пасхальных праздников не планируется, — отметил Виктор Ляшко.

Однако есть ряд правил, которые необходимо будет соблюдать в этот день:

посещение общественных мест должно происходить только при условии использования защитных средств — маски, закрывающей рот и нос;

соблюдение дистанции — расстояние 1,5 м;

пребывание людей в помещении — 1 человек на 4 кв. м.

В то же время лидеров религиозного сообщества призвали убедить принять участие в онлайн-богослужениях.

— Минздрав просит призвать верующих к онлайн-богослужениям, увеличить количество сессий и уменьшить их продолжительность, зафиксировать дверь в отрытом состоянии, чтобы обеспечить воздухообмен внутри помещения, — добавил Виктор Ляшко.

Также Минздрав призывает не идти всей семьей в этот день в церковь.

— Рекомендовать посещать обряды освящения еды только одному человеку от домохозяйства, без семейных посещений, — подвел итог Ляшко.

Карантин на Пасху в Украине

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ранее в Минздраве также сообщали, что на Пасху 2021 в Украине не планируется введение дополнительных мер.

Хотя верующим все же рекомендуют ограничить контакты в этот день.

Подробнее о карантине в Украине на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.