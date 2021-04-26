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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Местами будет до +20°C: где на Пасху стоит ждать потепления

погода навесні

На Пасху 2021 в некоторых областях Украины стоит ждать потепления. В частности 2 мая в южных, центральных и восточных областях столбики термометров будут показывать +20-24°C.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

— До Пасхи будет повышение температуры, которое ожидается 1-2 мая. Так, 1 числа будет +12-18°C, а местами до +19°C. На 2 мая, особенно в южных, центральных и восточных областях, будет +20-24°C, — отметила она.

В то же время синоптик добавила, что в западные области придет атмосферный фронт с дождями. Поэтому в этих регионах столбики термометров будут показывать +10-15°C, максимум +17°C.

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Пасха в Украине

На Пасху в Украине, которая в этом году выпадает на 2 мая, не будут вводить дополнительные карантинные ограничения, поэтому храмы будут открыты.

Но празднование Светлого Христова Воскресения должно пройти с соблюдением всех правил безопасности. В частности, они предусматривают, что посещать общественные места можно только в маске, закрывающей рот и нос.

Подробнее о праздновании Пасхи 2021 в Украине в условиях пандемии — читайте в нашем материале.

Источник: Украина 24

Фото: Pixabay

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