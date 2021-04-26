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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Місцями буде до +20°C: де на Великдень варто чекати потепління

погода навесні

На Великдень 2021 у деяких областях України варто чекати потепління. Зокрема, 2 травня у південних, центральних і східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +20-24°C.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила провідний синоптик Укргідрометцентру Наталя Голеня.

– До Великодня буде підвищення температури, яке очікується 1-2 травня. Так, 1 числа буде +12-18°C, а подекуди до +19°C. На 2 травня, особливо в південних, центральних і східних областях, буде +20-24°C, – зазначила вона.

Водночас синоптик додала, що у західні області прийде атмосферний фронт з дощами. Тому у цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +10-15°C, максимум +17°C.

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Великдень в Україні

На Великдень в Україні, який цьогоріч випадає на 2 травня, не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження, тому храми будуть відчинені.

Але святкування Світлого Христового Воскресіння повинно пройти з дотриманням усіх правил безпеки. Зокрема, вони передбачають, що відвідувати громадські місця можна тільки у масці, яка закриває рот і ніс.

Детальніше про святкування Великодня 2021 в Україні в умовах пандемії – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Україна 24

Фото: Pixabay

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