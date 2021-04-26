Владимир Зеленский заявил, что ТКГ уже почти достигла согласия по установлению пасхального перемирия на Донбассе.

Украинская сторона прилагает все возможные усилия для достижения перемирия.

— Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала, — подчеркнул Зеленский на брифинге 26 апреля.

Также президент добавил, что для урегулирования этого вопроса осталось согласовать лишь документальную формулировку соглашения.

— Я считаю, что мы уже на финише этого согласования, — отметил Зеленский.

Встреча Зеленского с Путиным

26 апреля Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным состоится и подчеркнул, что в ней главное — это предмет разговора, а не место его проведения.

Организовать встречу с президентом РФ Зеленский поручил руководителю Офиса президента Андрей Ермак.