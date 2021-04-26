Зеленський доручив організувати зустріч з Путіним

Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з Володимиром Путіним.

Президент України заявив, що все йде до того, що зустріч з Путіним відбудеться.

Організацію зустрічі доручили керівнику ОП Андрію Єрмаку.

– Головне тут – це предмет розмови з Путіним, а не місце, – прокоментував Зеленський.

Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував можливість офіційного запрошення Володимира Путіна до Києва.

Він запевнив, що цей варіант виключається, натомість запропонувавши зустріч на Донбасі, де триває війна.

Інтерв’ю Зеленського

Одним із найгучніших стало останнє інтерв’ю Володимира Зеленського виданню Financial Times.

Президент України відкинув пропозицію Володимира Путіна офіційно зустрітися з ватажками так званих ЛДНР.

Також він висловив надію, що на Великдень вдасться узгодити встановлення режиму тиші в Донбасі.

Напередодні про ймовірний великодній обмін утримуваними з ОРДЛО заявляла прес-секретар Офісу президента Юлія Мендель.