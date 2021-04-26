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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Ми вже на фініші: Зеленський анонсував великоднє перемир’я на Донбасі

володимир зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже майже досягла згоди щодо встановлення великоднього перемир’я на Донбасі.

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Українська сторона докладає всіх можливих зусиль для досягнення перемир’я.

– Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила, – наголосив Зеленський на брифінгу 26 квітня.

Також президент додав, що для врегулювання цього питання залишилось узгодити лише документальне формулювання угоди.

– Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження, – зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського із Путіним

26 квітня Володимир Зеленський заявив, що все йде до того, що зустріч із Путіним відбудеться та наголосив, що у ній головне – предмет розмови, а не місце її проведення.

Організувати зустріч із президентом РФ Зеленський доручив керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Фото: Офіс президента

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