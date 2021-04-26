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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

ОП инициирует развитие Чернобыля как туристического магнита — Кирилл Тимошенко

розвиток Чорнобиля як туристичного магніту

Заместитель руководителя Офиса президента и координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко считает, что постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины.

Об этом он пишет у себя в Facebook по итогам предоткрытия мультимедийной выставки Чернобыль. Путешествие в киевском ВДНХ.

Учасниками выставки стали президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Тимошенко сообщил о планах по обновлению инфраструктуры зоны отчуждения, инициированных Офисом президента.

— Постепенно в зону отчуждения возвращается жизнь. Кроме фокуса на трагических последствиях, через 35 лет после Чернобыльской катастрофы по инициативе Офиса президента начинается новый этап в истории зоны отчуждения. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития, — сказал Тимошенко.

Он отметил, что в Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий.

Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. Количество туристов за последние три года выросло в 16 раз.

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Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство.

Кроме того, Тимошенко считает, что одним из основных символов развития всегда являются дороги.

— В этом году в Чернобыльской зоне отчуждения стартовала программа президента Владимира Зеленского Большая стройки. За три последующих года планируем обновить здесь основные трассы, чтобы был доступ и для туристов, и для экологов, защитников природы, ученых, — сообщил он.

Тимошенко добавляет, что в планах — также построить современный КПП с музеем, места отдыха.

Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины и символом того, что человечество способно восстанавливаться, если будет делать выводы из собственных ошибок, убежден заместитель руководителя Офиса президента.

ЕС о Чернобыльской катастрофе

Представительство Европейского Союза в Украине выразило соболезнования по поводу 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Представительство ЕС в Украине отметило, что с 1991 года предоставило более €1 млрд для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.

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