Заступник керівника Офісу президента та координатор президентської програми Велике

будівництво Кирило Тимошенко вважає, що поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України.

Про це він пише у себе в Facebook за підсумками передвідкриття мультимедійної виставки Чорнобиль. Подорож у київському ВДНГ.

Учасниками виставки були президент України Володимир Зеленський та Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Тимошенко повідомив про плани щодо оновлення інфраструктури зони відчуження, ініційовані Офісом президента.

– Поступово до зони відчуження повертається життя. Окрім фокусу на трагічних наслідках, через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офісу президента розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку, – сказав Тимошенко.

Він наголосив, що у Чорнобильській зоні уже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових подібних підприємств.

Тут великий потенціал для науково-дослідних експедицій. Кількість туристів за останні три роки зросла у 16 разів.

Цікавим напрямком для інвестицій є кіновиробництво.

Крім того, Тимошенко вважає, що одним із основних символів розвитку завжди є дороги.

– Цього року в Чорнобильській зоні відчуження стартувала програма президента Володимира Зеленського Велике будівництво. За три наступні роки плануємо оновити тут основні траси, щоб був доступ і для туристів, і для екологів, природоохоронців, науковців, – повідомив він.

Тимошенко додає, що у планах – також розбудувати сучасний КПП з музеєм, місця відпочинку.

Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України і символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок, переконаний заступник керівника Офісу президента.

ЄС про Чорнобильську катастрофу

Представництво Європейського Союзу в Україні висловило співчуття з приводу 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Представництво ЄС в Україні наголосило, що з 1991 року надало понад €1 млрд для підтримки високого рівня ядерної безпеки.