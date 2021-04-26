Заступник керівника Офісу президента та координатор президентської програми Велике
будівництво Кирило Тимошенко вважає, що поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України.
Про це він пише у себе в Facebook за підсумками передвідкриття мультимедійної виставки Чорнобиль. Подорож у київському ВДНГ.
Учасниками виставки були президент України Володимир Зеленський та Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Тимошенко повідомив про плани щодо оновлення інфраструктури зони відчуження, ініційовані Офісом президента.
– Поступово до зони відчуження повертається життя. Окрім фокусу на трагічних наслідках, через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офісу президента розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку, – сказав Тимошенко.
Він наголосив, що у Чорнобильській зоні уже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових подібних підприємств.
Тут великий потенціал для науково-дослідних експедицій. Кількість туристів за останні три роки зросла у 16 разів.
Цікавим напрямком для інвестицій є кіновиробництво.
Крім того, Тимошенко вважає, що одним із основних символів розвитку завжди є дороги.
– Цього року в Чорнобильській зоні відчуження стартувала програма президента Володимира Зеленського Велике будівництво. За три наступні роки плануємо оновити тут основні траси, щоб був доступ і для туристів, і для екологів, природоохоронців, науковців, – повідомив він.
Тимошенко додає, що у планах – також розбудувати сучасний КПП з музеєм, місця відпочинку.
Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України і символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок, переконаний заступник керівника Офісу президента.
ЄС про Чорнобильську катастрофу
Представництво Європейського Союзу в Україні висловило співчуття з приводу 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
Представництво ЄС в Україні наголосило, що з 1991 року надало понад €1 млрд для підтримки високого рівня ядерної безпеки.