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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

ОП ініціює розвиток Чорнобиля як туристичного магніту – Кирило Тимошенко

розвиток Чорнобиля як туристичного магніту

Заступник керівника Офісу президента та координатор президентської програми Велике
будівництво Кирило Тимошенко вважає, що поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України.

Про це він пише у себе в Facebook за підсумками передвідкриття мультимедійної виставки Чорнобиль. Подорож у київському ВДНГ.

Учасниками виставки були президент України Володимир Зеленський та Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Тимошенко повідомив про плани щодо оновлення інфраструктури зони відчуження, ініційовані Офісом президента.

– Поступово до зони відчуження повертається життя. Окрім фокусу на трагічних наслідках, через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офісу президента розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку, – сказав Тимошенко.

Він наголосив, що у Чорнобильській зоні уже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових подібних підприємств.

Тут великий потенціал для науково-дослідних експедицій. Кількість туристів за останні три роки зросла у 16 разів.

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Цікавим напрямком для інвестицій є кіновиробництво.

Крім того, Тимошенко вважає, що одним із основних символів розвитку завжди є дороги.

– Цього року в Чорнобильській зоні відчуження стартувала програма президента Володимира Зеленського Велике будівництво. За три наступні роки плануємо оновити тут основні траси, щоб був доступ і для туристів, і для екологів, природоохоронців, науковців, – повідомив він.

Тимошенко додає, що у планах – також розбудувати сучасний КПП з музеєм, місця відпочинку.

Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України і символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок, переконаний заступник керівника Офісу президента.

ЄС про Чорнобильську катастрофу

Представництво Європейського Союзу в Україні висловило співчуття з приводу 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Представництво ЄС в Україні наголосило, що з 1991 року надало понад €1 млрд для підтримки високого рівня ядерної безпеки.

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