Представительство Европейского Союза в Украине выразило соболезнование по поводу 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

– Много жизней можно было бы спасти, если бы советская пропаганда не скрывала правды, – говорится в обращении в Twitter.

Представительство ЕС в Украине отметило, что с 1991 года предоставило более €1 млрд для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.

????????On the 35th anniversary of the Chornobyl disaster, we join Ukrainians in honouring the victims. Many lives could have been saved if Soviet propaganda had not hidden the truth. Since 1991, ???????? has been supporting ???????? with over €1bn to maintain a high level of nuclear safety. pic.twitter.com/eubDsiXNLm — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 26, 2021

Авария на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Около 10% умерли, 150 тыс. стали инвалидами.

Исследование Международной организации по атомной энергии показали, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей.

Источник: EU in Ukraine