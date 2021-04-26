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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Много жизней можно было бы спасти: ЕС о Чернобыльской катастрофе

Чорнобильська АЕС

Представительство Европейского Союза в Украине выразило соболезнование по поводу 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

– Много жизней можно было бы спасти, если бы советская пропаганда не скрывала правды, – говорится в обращении в Twitter.

Представительство ЕС в Украине отметило, что с 1991 года предоставило более €1 млрд для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.

Авария на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек.  Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Около 10% умерли, 150 тыс. стали инвалидами.

Исследование Международной организации по атомной энергии показали, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей.

Источник: EU in Ukraine

Фото: Dreamstime

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