Представительство Европейского Союза в Украине выразило соболезнование по поводу 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Представительство ЕС в Украине отметило, что с 1991 года предоставило более €1 млрд для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.

????????On the 35th anniversary of the Chornobyl disaster, we join Ukrainians in honouring the victims. Many lives could have been saved if Soviet propaganda had not hidden the truth. Since 1991, ???????? has been supporting ???????? with over €1bn to maintain a high level of nuclear safety. pic.twitter.com/eubDsiXNLm

