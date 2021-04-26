Поставщики газа начали объявлять цену для населения в пределах обязательного годового пакета.

Базовый годовой тариф объявили:

ООО Торговая электрическая компания (ТЕК, Киев) – 10,8 грн/куб. м с НДС, без учета транспортировки,

ООО Черновицкая областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн/куб. м с НДС и транспортировкой.

Месячные тарифы этих компаний на май составляют 9,9 грн/куб. м с НДС без транспорта и 8,5 грн/куб. м с НДС и транспортом соответственно.

Также тариф на май объявило ГП Евода Трейд КП Луцкводоканал – 9,85 грн/куб. м с НДС (относительно транспортировки данных нет).

Годовой тариф на газ

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым вводятся годовой тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.

Согласно документу, все компании-поставщики должны были до 25 апреля сделать расчеты и опубликовать на своих сайтах годовую цену на газ.

Компания Нафтогаз установила годовой тариф на газ в размере 7,96 за куб. м. Он будет действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Действующих клиентов автоматически переведут на тарифный план Фиксированный с 1 мая. А новые смогут выбрать тарифный план в заявлении на присоединение.

Потребитель может досрочно прекратить срок действия тарифа, если захочет перейти на другой.

Кроме того, независимо от тарифного плана,украинцы ежемесячно должны будут оплатить счет за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.