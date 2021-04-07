На засіданні 7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

Цей тариф діятиме протягом року – з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го.

У Комісії кажуть, що це захистить побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу, оскільки протягом року ціна на нього буде фіксованою.

Водночас споживачі зможуть змінювати річний продукт на будь-який інший, що буде пропонуватися постачальником.

Тепер усі компанії-постачальники повинні до 25 квітня зробити розрахунки та оприлюднити на своїх сайтах річну ціну на газ.

Нафатогаз залишив без змін ціну на газ для населення у квітні – 6,86 грн за кубометр, як це було у березні.

Проте у компанії поки не знають, яку фіксовану ціну готові запропонувати в межах річного контракту, який почне діяти з 1 травня 2021 року.