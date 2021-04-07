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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Річний тариф на газ запрацює з 1 травня – постанова НКРЕКП

На засіданні 7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

ціна на газ

Цей тариф діятиме протягом року – з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го.

У Комісії кажуть, що це захистить побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу, оскільки протягом року ціна на нього буде фіксованою.

Водночас споживачі зможуть змінювати річний продукт на будь-який інший, що буде пропонуватися постачальником.

Тепер усі компанії-постачальники повинні до 25 квітня зробити розрахунки та оприлюднити на своїх сайтах річну ціну на газ.

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Фото: Depositphotos

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