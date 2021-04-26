Постачальники газу почали оголошувати ціну для населення в межах обов’язкового річного пакету.

Базовий річний тариф оголосили:

ТОВ Торгова електрична компанія (ТЕК, Київ) – 10,8 грн/куб. м із ПДВ, без урахування транспортування,

ТОВ Чернівецька обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн/куб. м із ПДВ та транспортуванням.

Місячні тарифи цих компаній на травень становлять 9,9 грн/куб. м із ПДВ без транспорту й 8,5 грн/куб. м із ПДВ та транспортом відповідно.

Також тариф на травень оголосило ДП Евода Трейд КП Луцькводоканал – 9,85 грн/куб. м із ПДВ (стосовно транспортування даних немає).

Річний тариф на газ

7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, якою запроваджуються річний тариф на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

Згідно з документом, усі компанії-постачальники повинні були до 25 квітня зробити розрахунки та оприлюднити на своїх сайтах річну ціну на газ.

Компанія Нафтогаз встановила річний тариф на газ у розмірі 7,96 за куб. м. Він діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Чинних клієнтів автоматично переведуть на тарифний план Фіксований із 1 травня. А нові зможуть обрати тарифний план у заяві на приєднання.

Споживач може достроково припинити термін дії тарифу, якщо захоче перейти на інший.

Крім того, незалежно від тарифного плану,українці щомісяця повинні будуть сплатити рахунок за газ по факту споживання до 25 числа наступного місяця.