В четверг Верховная Рада может проголосовать за кандидатуру вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия перед началом заседания согласительного совета Верховной Рады 26 апреля.

По словам Арахамии, кандидатуру Галущенко выдвинул Офис президента, так как он неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях относительно ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессионал.

— Мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за господина Германа Галущенко. Мы встречались для обсуждения его кандидатуры с фракцией, делалось это через Zoom, сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады. То есть мы не будем уже допускать тех ошибок, которые были при попытках назначить господина Витренко, когда мы просто провели его через фракцию и затем внесли в зал, — рассказал Арахамия.

Глава фракции Слуга народа также отметил, что нынешний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко останется в команде, но не займет пост министра.

Вместе с тем, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада пока не получала от правительства представление относительно кандидатуры на должность министра энергетики.

Назначение Юрия Витренко

В декабре 2020 года Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, чем возложил на него временное исполнение обязанностей министра энергетики.

Витренко дважды пытались назначить на пост вице-премьера и министра по вопросам энергетики, но каждый раз ему не хватало голосов.

В мае 2020 года появились первые слухи о том, что Витренко собирается подать в отставку, в 2021 году даже опубликовали его заявление на увольнение, но чиновник опроверг всю эту информацию.

Фото: Герман Галущенко