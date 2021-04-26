У четвер Верховна Рада може проголосувати за кандидатуру віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенко на посаду міністра енергетики.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія перед початком засідання погоджувальної ради Верховної Ради 26 квітня.

За словами Арахамії, кандидатуру Галущенко висунув Офіс президенту, адже він неодноразово брав участь у робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці і зарекомендував себе як професіонал.

– Ми готуємося на четвер, щоб голосувати за пана Германа Галущенко. Ми зустрічалися для обговорення його кандидатури з фракцією, робилося це через Zoom, зараз пан Галущенко зустрічається з іншими фракціями, а потім буде зустріч з керівництвом Верховної Ради. Тобто ми не будемо вже допускати тих помилок, які були при спробах призначити пана Вітренко, коли ми просто провели його через фракцію і потім внесли в зал, – розповів Арахамія.

Голова фракції Слуга народу також наголосив, що нинішній виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко залишиться в команді, але не займе пост міністра.

Натомість спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що Верховна Рада поки не отримувала від уряду подання щодо кандидатури на посаду міністра енергетики.

Призначення Юрія Вітренко

У грудні 2020 року Кабінет міністрів України призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики, чим поклав на нього тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики.

Вітренка двічі намагалися призначити на пост віце-прем’єра і міністра з питань енергетики, але кожного разу йому не вистачало голосів.

У травні 2020 року з’явилися перші чутки про те, що Вітренко збирається подати у відставку, у 2021 році навіть опублікували його заяву на звільнення, але посадовець спростував усю цю інформацію.

Фото: Герман Галущенко