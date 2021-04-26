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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Это некорректно: Ермак о возможности пригласить Путина в Киев

Андрій Єрмак

Офис президента не собирается приглашать Владимира Путина на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом в одном из интервью заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Нет, я считаю это некорректным, — ответил глава ОП на вопрос о готовности пригласить Путина в Киев.

В то же время Андрей Ермак напомнил, что Украина нацелена на продолжение переговорного процесса.

Встреча Зеленского и Путина, по его словам, возможна только в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

— Это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью, — подчеркнул глава ОП.

Зеленский пригласил Путина на Донбасс

21 апреля во время своего обращения президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Уже на следующий день Путин ответил, что согласится на обсуждение украинской-российских отношений, но только в Москве.

Также он предложил Владимиру Зеленскому встретиться с главарями так называемых ЛДНР.

Официальный Киев в ответ на это заверил, что никаких переговоров с террористами Украины проводить не будет.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Офис президента

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