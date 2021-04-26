Це некоректно: Єрмак про можливість запросити Путіна до Києва

Офіс президента не збирається запрошувати Володимира Путіна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це в одному з інтерв’ю заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ні, я вважаю це некоректним, – відповів очільник ОПУ на запитання про готовність запросити Путіна до Києва.

Водночас Андрій Єрмак нагадав, що Україна націлена на продовження переговорного процесу.

Зустріч Зеленського і Путіна, за його словами, можлива лише у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

– Це важливо зробити там, де військовослужбовці України щодня захищають свою Батьківщину і ризикують життям. І подивитися в очі людям, які щодня ризикують життям, – підкреслив очільник ОП.

Зеленський запросив Путіна на Донбас

21 квітня під час свого звернення Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу.

Вже наступного дня Путін відповів, що погодиться на обговорення українсько-російських стосунків, однак лише в Москві.

Також він “запропонував” Володимиру Зеленському зустрітися з ватажками так званих ЛДНР.

Офіційний Київ у відповідь на це запевнив, що жодних переговорів з терористами Україна проводити не буде.