В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, которая находится в нескольких километрах от Припяти, произошел взрыв. Он разрушил реактор четвертого энергоблока.

Советские власти категорически не хотели признавать факт поражения перед такой силой. Более того, четвертый энергоблок ввели в эксплуатацию на три месяца раньше, чем предполагалось. Однако в результате именно штат АЭС обвинили в катастрофе, в частности заместителя главного инженера станции по эксплуатации Анатолия Дятлова приговорили к 10 годам колонии общего режима. Однако спустя годы, особенно когда был рассекречен ряд документов, причины аварии не кажутся столь однозначными. Только через 20 лет пришлось признать, что большинство действий операторов, которые ранее считались нарушениями, на самом деле были обусловлены правилами или не повлияли на процесс развития аварии.

Кроме того, исследования показали, что четвертый энергоблок в день аварии и так работал с рядом изменений.

Причины аварии важно установить, чтобы потомки не допустили таких же ошибок. Однако пока нам остается каждый год 26 апреля вспоминать об этой трагедии и помнить, что Человек не всемогущ, а его халатность сильно наказывается.

Если в странах, которые ранее входили в СССР, еще вспоминали все это время о катастрофе, то в мире про нее давно забыли. А зря. Два года назад HBO выпустил сериал Чернобыль, который буквально всколыхнул мир. Как оказалось, многие молодые люди даже не знали, что была такая авария.

Факты ICTV создали довольно простой тест о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Пройдите и узнайте, насколько хорошо вы осведомлены об этой теме.

Что советские власти скрывали о Чернобыльской катастрофе

В лучших традициях советской власти факт Чернобыльской катастрофы пытались скрыть. Более того, ряд документов, связанных с ней, сразу был засекречен.

Эвакуация населения произошла не сразу. Людей начали вывозили только 28 апреля, когда большинство уже ощущало металлический привкус во рту и першение в горле.

Именно некомпетентные действия властей усугубили последствия катастрофы. Пять фактов о Чернобыльской катастрофе, которые скрывали советские власти — читайте на Фактах ICTV.

Фото: ЧАЭС