У ніч із 25 на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, яка розташована за кілька кілометрів від Прип’яті, стався вибух. Він зруйнував реактор четвертого енергоблоку.

Радянська влада категорично не хотіла визнавати факт поразки перед такою силою. Ба більше, четвертий енергоблок ввели в експлуатацію на три місяці раніше, ніж передбачалося. Однак в результаті саме штат АЕС звинуватили в катастрофі, зокрема заступника головного інженера станції з експлуатації Анатолія Дятлова засудили до 10 років колонії. Однак через роки, особливо коли було розсекречено низку документів, причини аварії не здаються такими однозначними. Тільки через 20 років довелося визнати, що більшість дій операторів, які раніше вважалися порушеннями, насправді були зумовлені правилами або не вплинули на процес розвитку аварії.

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Крім того, дослідження засвідчили, що четвертий енергоблок у день аварії і так працював з деякими змінами.

Причини аварії важливо встановити, щоб нащадки не припустилися таких самих помилок. Однак поки що нам залишається щороку 26 квітня згадувати про цю трагедію і пам’ятати, що Людина не всемогутня, а її недбалість сильно карається.

Якщо в країнах, які раніше входили до СРСР, ще згадували весь цей час про катастрофу, то в світі про неї давно забули. А даремно. Два роки тому HBO випустив серіал Чорнобиль, який буквально сколихнув світ. Як виявилося, багато молодих людей навіть не знали, що була така аварія.

Факти ICTV створили доволі простий тест про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Пройдіть і дізнайтеся, наскільки добре ви обізнані в цій темі.

Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу

У найкращих традиціях радянської влади факт Чорнобильської катастрофи намагалися приховати. Ба більше, низку документів, пов’язаних з нею, одразу було засекречено.

Евакуація населення відбулася не одразу. Людей почали вивозити лише 28 квітня, коли більшість уже відчувала металевий присмак у роті та першіння в горлі.

Саме некомпетентні дії влади погіршили наслідки катастрофи. П’ять фактів про Чорнобильську катастрофу, які приховувала радянська влада – читайте на Фактах ICTV.

Фото: ЧАЕС