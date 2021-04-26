Чернобыльская катастрофа: можно ли снова заселить Припять через 100 лет

В апреле 1986 года жизнь в городе Припять, который расположен всего в двух километрах от Чернобыльской АЭС, остановилась.

Город, который в свое время называли образцово-показательным, стал призраком в 30-километровой зоне отчуждения. 35 лет назад здесь жили сотрудники ЧАЭС и их семьи. Собственно, само строительство АЭС стало поводом для основания города.

Но после взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС всех его жителей эвакуировали. Всего в апреле 1986 года из 30-километровой зоны вокруг станции вывезли более 115 тыс. местных жителей.

Как живет Чернобыльская зона сейчас и что с ней будет через 10-50 или 100 лет — читайте на Фактах ICTV.

Закрылась ли ЧАЭС в 1986 году

Чернобыльская атомная электростанция прекратила вырабатывать электроэнергию в 2000 году. Именно тогда остановили последний рабочий блок. Но саму станцию ​​не закрыли, она продолжила работать.

С 2000 года на ЧАЭС продолжается процесс снятия с эксплуатации этого объекта. Это означает, что на АЭС начали демонтировать оборудование и системы. Также начали строить инфраструктуру, которая позволит безопасно обращаться с радиоактивными загрязненными материалами.

Сейчас на ЧАЭС все еще работает более 2,5 тыс. людей. До 2028 года здесь будут продолжаться работы по консервации энергоблоков. Ожидается, что в 2064 году удастся полностью снять Чернобыльскую АЭС с эксплуатации. Поэтому станцию ​​не смогут закрыть еще в течение примерно века.

Чернобыльская зона сегодня

30 км вокруг ЧАЭС до сих пор остаются зоной отчуждения, поэтому попасть сюда просто так нельзя, а только по спецпропускам. Но о возвращении на эту территорию людей, которые могли бы здесь постоянно проживать, речь пока не идет.

Всего же в зоне отчуждения на различных объектах работает около 10 тыс. человек. Это персонал Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, Чернобыльской атомной электростанции, объекта Укрытие, научных и исследовательских институтов и сотрудники Государственного специализированного предприятия Экоцентр — учреждения, которое мониторит радиоактивный фон в зоне отчуждения.

Кроме того, есть здесь и самоселы — люди, которые, хотя это и запрещено, самостоятельно вернулись в зону отчуждения после аварии. Сейчас их осталось около 130 человек.

Большинство самоселов живут в городе Чернобыль в 18 км от ЧАЭС вне наиболее загрязненной 10-километровой зоны. Обычно в населенных пунктах около десятка самоселов. Им помогает администрация Чернобыльской зоны отчуждения.

Но помогать могут преимущественно тем селам, где живет целая группа самоселов или есть лесничество, в котором по вахтовому методу работают лесники.

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Можно ли снова заселить Припять

Когда взорвался четвертый энергоблок, то в воздух попало много трансурановых элементов — урана, плутония, америция. Они имеют очень долгий период полураспада. Так, для плутония-239 он составляет 24 тыс. лет, для плутония-240 — 6,5 тыс. лет.

А чтобы зона отчуждения снова стала пригодной для жизни, нужно, чтобы большинство этих радионуклидов распались на более простые и не радиоактивные элементы. Поэтому опасность для жизни человека на территории Чернобыльской зоны будет оставаться еще долгое время.

В частности, употреблять воду и заниматься сельским хозяйством на этой территории нельзя будет еще несколько сотен лет, поскольку только тогда распадутся почти весь стронций и цезий.

Доцент кафедры химической техники и экологии Харьковского политехнического института Татьяна Тихомирова в комментарии Фактам ICTV также говорит, что не видит насущной необходимости возвращать людей в 30-километровую зону.

Хотя, по ее словам, теоретически через 100 лет после трагедии территорию можно было бы заселять, если провести соответствующие мероприятия по обеззараживанию. В то же время эколог отмечает, что через 10-50 лет кардинальных изменений не произойдет.

Также Татьяна Тихомирова говорит, что с экологической точки зрения экосистема Чернобыльской зоны восстановилась.

Сейчас вместо дорог и зданий занимают свои исторические места фитоценозы, животные вернулись в места своего проживания. Есть участки с опасным для человека уровнем радиации, но они понемногу заселяются устойчивыми к радиации животными, растениями, грибами.

Кроме того, Татьяна Тихомирова напоминает, что в 2016 году был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, лозунг которого: Место, где природа может быть собой. Его создали именно для сохранения той уникальной экосистемы, которая образовалась за последние 35 лет.

По словам эколога, дикая природа в Чернобыльской зоне действительно восстановилась. Благодаря этому в зоне отчуждения живет 17 краснокнижных видов животных.

Как происходила эвакуация после взрыва на ЧАЭС

Хотя Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, эвакуация местных жителей началась не сразу. На территории бывшего СССР информацию о взрыве замалчивали.

Поэтому первые автобусы с Киева в Припять выехали только 28 апреля. Историю эвакуации после катастрофы на ЧАЭС, когда люди уже чувствовали металлический привкус во рту и першение в горле, — читайте на Фактах ICTV.