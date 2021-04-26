Зеленский поручил организовать встречу с Путиным

Владимир Зеленский поручил организовать встречу с Владимиром Путиным.

Президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным произойдет.

Организацию встречи поручили руководителю ОП Андрею Ермаку.

— Главное здесь — это предмет разговора с Путиным, а не место, — прокомментировал Зеленский.

Накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал возможность официального приглашения Владимира Путина в Киев.

Он заверил, что этот вариант исключается, взамен предложив встречу на Донбассе, где идет война.

Вопрос языка и церкви

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, что же будут обсуждать президенты Украины и РФ. Ранее стало известно, что это могут быть вопросы языка и церкви.

— У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык — украинский, — сказал Зеленский.

По поводу церквей, продолжил президент, граждане ходят в те храмы, в которые хотят, и это нормально для независимого светского государства.

Интервью Зеленского

Одним из самых громких стало последнее интервью Владимира Зеленского изданию Financial Times.

Президент Украины отверг предложение Владимира Путина официально встретиться с главарями так называемых ЛДНР.

Также он выразил надежду, что на Пасху удастся согласовать установление режима тишины в Донбассе.

Накануне о возможном пасхальном обмене удерживаемыми с ОРДЛО заявляла пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель.