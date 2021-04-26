PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поручил организовать встречу с Владимиром Путиным.

Президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным произойдет.

Организацию встречи поручили руководителю ОП Андрею Ермаку.

— Главное здесь — это предмет разговора с Путиным, а не место, — прокомментировал Зеленский.

Накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал возможность официального приглашения Владимира Путина в Киев.

Он заверил, что этот вариант исключается, взамен предложив встречу на Донбассе, где идет война.

Читайте
Это некорректно: Ермак о возможности пригласить Путина в Киев

Вопрос языка и церкви

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, что же будут обсуждать президенты Украины и РФ. Ранее стало известно, что это могут быть вопросы языка и церкви.

— У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык — украинский, — сказал Зеленский.

По поводу церквей, продолжил президент, граждане ходят в те храмы, в которые хотят, и это нормально для независимого светского государства.

Интервью Зеленского

Одним из самых громких стало последнее интервью Владимира Зеленского изданию Financial Times.

Президент Украины отверг предложение Владимира Путина официально встретиться с главарями так называемых ЛДНР.

Также он выразил надежду, что на Пасху удастся согласовать установление режима тишины в Донбассе.

Накануне о возможном пасхальном обмене удерживаемыми с ОРДЛО заявляла пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка