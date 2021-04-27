Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект, который определяет основы молодежной политики в стране. Парламентарии решили не менять возрастные рамки, которые определяют молодежь в стране.

За документ №3718 проголосовал 321 народный депутат.

В первом чтении предлагалось официально снизить возраст молодежи в Украине до 29 лет. Авторы законопроекта аргументировали это тем, что в стране установлены достаточно широкие возрастные рамки — от 14 до 35 лет, что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Но ко второму чтению народные депутаты решили восстановить верхнюю границу возраста молодежи — 35 лет.

Кроме того, в законопроекте восстановлено определение льгот для молодых семей, имеющих детей.

Также в законе прописано создание Нацсовета по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусмотрено расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной работы.

Кроме того, создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи.

Молодежь в Украине

В странах мира установлены различные возрастные рамки, которые определяют молодых людей.

По данным ВОЗ, молодыми считаются люди от 25 до 44 лет.

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Источник: Верховная Рада, РБК-Украина