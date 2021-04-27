Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроект, який визначає засади молодіжної політики у країні. Парламентарі вирішили не змінювати вікові межі, які визначають молодь у країні.

За документ №3718 проголосував 321 народний депутат.

У першому читанні пропонувалося офіційно знизити вік молоді в Україні до 29 років. Автори законопроекту аргументували це тим, що у країні встановлено досить широкі вікові межі – від 14 до 35 років, що призводить до розпорошення обмежених ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді різного віку.

Але до другого читання народні депутати вирішили відновити верхню межу віку молоді – 35 років.

Крім того, у законопроекті відновлено визначення пільг для молодих сімей, які мають дітей.

Також у законі прописано створення Нацради з питань молоді при Кабінеті міністрів, передбачено розширення мережі молодіжних центрів та впровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної роботи.

Крім того, створюється Український молодіжний фонд, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив та проектів молоді.

Молодь в Україні

У країнах світу встановлено різні вікові межі, які визначають молодих людей.

За даними ВООЗ, молодими вважаються люди віком від 25 до 44 років.

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Джерело: Верховна Рада, РБК-Україна