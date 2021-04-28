Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения до 30 июня

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-час до 30 июня 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Сегодня продолжим механизм действия возложение специальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений — 1,68 грн за кВт-ч, — сказал он.

Также, по его словам, согласно новым правилам, государственные компании Енергоатом та Укргідроенерго будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП Гарантований покупець.

Годовые цены на газ

Накануне Шмыгаль заявил, что правительство надеется, что летом поставщики газа снизят годовые тарифы.

По его словам, к снижению цен компании должно подтолкнуть конкуренция. Кроме того, летом цены на газ на европейских хабах начнут уменьшаться, что даст украинским газопоставщикам больше возможностей для пересмотра тарифов.