Кабмін продовжив дію тарифу на електроенергію для населення до 30 червня

Кабмін продовжив дію тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Сьогодні продовжимо механізм дії покладання спеціальних обов’язків до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін – 1,68 грн за кВт-год, – сказав він.

Також, за його словами, відповідно до нових правил, державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго продаватимуть електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП Гарантований покупець.

Річні ціни на газ

Напередодні Шмигаль заявив, що уряд сподівається, що влітку постачальники газу знизять річні тарифи.

За його словами, до зниження цін компанії має підштовхнути конкуренція. Крім того, влітку ціни на газ на європейських хабах почнуть зменшуватися, що дасть українським газопостачальникам більше можливостей для перегляду тарифів.