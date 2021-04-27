Уряд сподівається, що влітку постачальники газу знизять річні тарифи. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, до зниження цін компанії має підштовхнути конкуренція. Крім того, влітку ціни на газ на європейських хабах почнуть зменшуватися, що дасть українським газопостачальникам більше можливостей для перегляду тарифів.

– Уряд очікує, що Нафтогаз та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.

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Річні тарифи на газ

З 1 травня в Україні запрацює так званий річний продукт – це фіксована ціна на газ, яка встановлюється одразу на рік.

Постачальники газу не зможуть підвищувати ціни, однак знижувати механізм дозволяє.

Компанія Нафтогаз уже опублікувала річний тариф на рівні 7,96 за куб. м. Детальніше про річний тариф Нафтогазу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль