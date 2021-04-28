28 апреля появилась информация об увольнении главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с его должности.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

— Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК Нафтогаз Украины. Наконец-то, — написала Ольга Василевская-Смаглюк.

Позже эту информацию подтвердили в Кабмине. Решение приняли в связи с неудовлетворительной работой компании в течение 2020 года.

— С 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины, представителей государства в наблюдательном совете НАК Нафтогаз Украины, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича, — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В то же время сам Андрей Коболев свое увольнение не прокомментировал. По его словам, он узнал об этом из новостей.

Коболев на должности главы НАК Нафтогаз Украины

Андрей Коболев возглавлял госкомпанию в течение семи лет.

Он занял эту должность в марте 2014-го.

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Источник: Василевская, Кабмин, Андрей Коболев

Фото: НАК Нафтогаз Украины