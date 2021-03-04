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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Санкции могут остановить строительство Северного потока-2 — глава Нафтогаза

Из-за санкций США существует вероятность, что российский газопровод Северный поток-2 не получится достроить.

Андрій Коболєв

Такой тезис озвучил председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

— Шанс есть, и он достаточно большой. Я считаю, что санкции, которые были введены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компании одна за другой выходят из этого проекта, — отметил Андрей Коболев.

По его словам, проект газопровода сейчас стал токсичным, и наносит ущерб частным компаниям, негатива от него больше, чем позитива.

В то же время не стоит забывать о принципиальной позиции правительства Германии, которое продолжает поддерживать Северный поток-2.

Читайте
Северный поток-2 vs санкции США: кто кого остановит?

Санкции против Северного потока-2

В США угрожают новыми санкциями против проекта Северный поток-2.

Об их введении страна может объявить уже в мае 2021 года.

Подробнее о санкциях против Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радио НВ

Фото: Нафтогаз

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