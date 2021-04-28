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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Звільнення Коболєва з посади очільника НАК Нафтогаз України – що відомо

Андрей Коболев

28 квітня з’явилася інформація про звільнення очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з його посади.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

– Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади очільника НАК Нафтогаз України. Нарешті, – написала Ольга Василевська-Смаглюк.

Пізніше цю інформацію підтвердили у Кабміні. Рішення ухвалили через незадовільну роботу компанії протягом 2020 року.

– З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК Нафтогаз України, представників держави у наглядовій раді НАК Нафтогаз України, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича, – йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Водночас сам Андрій Коболєв своє звільнення не прокоментував. За його словами, він дізнався про це з новин.

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Коболєв на посаді очільника НАК Нафтогаз України

Андрій Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років.

Він обійняв цю посаду у березні 2014-го.

Більше новин про Андрія Коболєва читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Василевська, Урядовий портал, Андрій Коболєв

Фото: НАК Нафтогаз України

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