28 квітня з’явилася інформація про звільнення очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з його посади.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

– Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади очільника НАК Нафтогаз України. Нарешті, – написала Ольга Василевська-Смаглюк.

Пізніше цю інформацію підтвердили у Кабміні. Рішення ухвалили через незадовільну роботу компанії протягом 2020 року.

– З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК Нафтогаз України, представників держави у наглядовій раді НАК Нафтогаз України, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича, – йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Водночас сам Андрій Коболєв своє звільнення не прокоментував. За його словами, він дізнався про це з новин.

Коболєв на посаді очільника НАК Нафтогаз України

Андрій Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років.

Він обійняв цю посаду у березні 2014-го.

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Джерело: Василевська, Урядовий портал, Андрій Коболєв

Фото: НАК Нафтогаз України