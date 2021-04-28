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Факты / Украина
Людмила Богданова |

На Донбассе и в Крыму воевало более 250 иностранцев — Офис генпрокурора

Гюндуз Мамедов

В военных действиях на Донбассе и в Крыму участвовали 260 иностранных граждан из 32 стран. Об этом заявил Гюндуз Мамедов — заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой во время вебинара Универсальная юрисдикция в отношении военных преступлений: что следует знать Украине?

Мамедов заявил, что указанные лица могут быть причастны к военным преступлениям. Сейчас Офис прокурора сотрудничает с правоохранительными органами из других стран для расследования дел.

— Мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами и просим их содействовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть.

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Подрыв военных на Донбассе

26 апреля на Донбассе взорвался автомобиль, в котором ехали украинские военные. В результате трагедии погиб один боец ​​ВСУ, еще трое мужчин получили ранения.

Их забрали в больницы, сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Подробности взрыва выясняются.

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