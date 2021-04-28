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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Донбасі та в Криму воювало понад 250 іноземців – Офіс генпрокурора

Гюндуз Мамедов

У військових діях на Донбасі та у Криму брали участь 260 іноземних громадян з 32 країн. Про це заявив Гюндуз Мамедов – заступник генерального прокурора України Ірини Венедіктової під час вебінару Універсальна юрисдикція щодо військових злочинів: що слід знати Україні?

Мамедов заявив, що зазначені особи можуть бути причетними до військових злочинів. Наразі Офіс прокурора співпрацює з правоохоронними органами з інших країн для розслідування справ.

– Ми активно знаходимося в діалозі з нашими колегами і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є.

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Підрив військових на Донбасі

26 квітня на Донбасі підірвався автомобіль, у якому їхали українські військові. У результаті трагедії загинув один боєць ЗСУ, ще троє чоловіків отримали поранення.

Їх забрали до лікарень, наразі стан пацієнтів задовільний. Подробиці підриву з’ясовуються.

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