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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Донбассе подорвалось авто с украинскими военными

Донбас, ООС, війна на Добасі

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. Один человек погиб, трое получили ранения.

Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Раненых бойцов госпитализировали в медицинское учреждение. Им оказали необходимую помощь, сейчас состояние их здоровья — удовлетворительное.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: Штаб ООС

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