На Донбассе подорвалось авто с украинскими военными

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. Один человек погиб, трое получили ранения.

Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Раненых бойцов госпитализировали в медицинское учреждение. Им оказали необходимую помощь, сейчас состояние их здоровья — удовлетворительное.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Обстоятельства трагедии выясняются.