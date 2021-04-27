На Донбассе подорвалось авто с украинскими военными

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. Один человек погиб, трое получили ранения.
Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Раненых бойцов госпитализировали в медицинское учреждение. Им оказали необходимую помощь, сейчас состояние их здоровья — удовлетворительное.
На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Обстоятельства трагедии выясняются.
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