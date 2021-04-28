В четверг, 28 апреля, депутаты Верховной Рады собираются на очередное заседание.
Во время заседания парламентарии должны рассмотреть изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах.
Также нардепы будут голосовать за проект закона Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Среди всего в сессионном зале рассмотрят и изменения в закон О защите прав потребителей относительно гарантий в электронном виде.
Кроме того, депутаты будут голосовать за законопроект Об антидопинговой деятельности в спорте.
Рада собирается на внеочередные заседания
Депутаты проведут два внеочередных заседания в Верховной Раде, так как скопилось много не рассмотренных законодательных инициатив.
По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, на пленарных заседаниях депутаты продолжат рассматривать правки к законопроекту №2194 О внесении изменений в Земельный кодекс, так как оппозиционные силы внесли много поправок. Поэтому из-за поправочного спама парламент не может рассматривать другие важные законодательные инициативы.