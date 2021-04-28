В четверг, 28 апреля, депутаты Верховной Рады собираются на очередное заседание.

Во время заседания парламентарии должны рассмотреть изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах.

Также нардепы будут голосовать за проект закона Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Среди всего в сессионном зале рассмотрят и изменения в закон О защите прав потребителей относительно гарантий в электронном виде.

Кроме того, депутаты будут голосовать за законопроект Об антидопинговой деятельности в спорте.