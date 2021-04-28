У середу, 28 квітня, депутати Верховної Ради збираються на чергове засідання.

Під час засідання парламентарі повинні розглянути зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про лікарські засоби.

Також нардепи голосуватимуть за проект закону Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Серед усього у сесійній залі розглянуть і зміни до закону Про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

Крім того, депутати голосуватимуть за законопроект Про антидопінгову діяльність у спорті.

Рада збирається на позачергові засідання

Депутати проведуть два позачергових засідання у Верховній Раді, бо накопичилося багато не розглянутих законодавчих ініціатив.

За словами глави фракції Слуга народу Давида Арахамії, на пленарних засіданнях депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту №2194 Про внесення змін до Земельного кодексу, бо опозиційні сили внесли багато поправок. Тому через цей спам парламент не може розглядати інші важливі законодавчі ініціативи.